Угол AOC=111 градусам .Внутри этого угла Проведён луч OB . Сколько градусов содержит угол OB,если угол BOC=36

Математика
Угол AOC=111 градусам .Внутри этого угла Проведён луч OB . Сколько градусов содержит угол OB,если угол BOC=36
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AOB=AOC-BOC AOB=111-36 AOB=75
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