На рисунке 97 AOK прямой POC=54 а угал COK развёрнутый. Вычеслите угла AOP

Математика
На рисунке 97 AOK прямой POC=54 а угал COK развёрнутый. Вычеслите угла AOP
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы аок + рос =аос. сок-аос=аор
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