Какие особенности строения обеспечивают поступление большого количества кислор??да к клеткам тела птиц ?
Биология
Какие особенности строения обеспечивают поступление большого количества кислор??да к клеткам тела птиц ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У птиц имеются воздушные мешки , что обеспечивает запас большего количества кислорода. И 4х камерное сердце с двумя кругами кровообращения (то есть кровь не смешанная, насыщенна кислородом поступает к клеткам)
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