Помогите заделать номер 131

Русский язык
Помогите заделать номер 131
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала нормально сфотографируй.
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