Найдите лишнееслово с точки зрения граммотических приздноков. ответ обоснуйте: д??ерца, стакан, медведь, дерево.
Русский язык
Найдите лишнееслово с точки зрения граммотических приздноков. ответ обоснуйте: д??ерца, стакан, медведь, дерево.
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Дверца - 1 склонение, а другие слова - 2 склонения.
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