Сумма членов бесконечной геометрической прогрессии равна 3/4 а сумма кубов ее членов равна 27/208. Найдите сумму квадратов членов прогрессии

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Решение для убывающей геометрической прогрессии Sn = b ₁ / (1-q) b ₁ / (1-q) = 3/4 4b ₁ = 3(1-q) и сумма кубов тоже будет убывающей... Sn ³ = (b ₁) ³ / (1-q ³) (b ₁) ³ / (1-q ³) = 27/208 27(1-q) ³ / (64(1-q ³)) = 27/208 (1-q) ³ / ((1-q)(1+q+q ²)) = 4/13 (1-q) ² / (1+q+q ³) = 4/13 13(1-2q+q ²) = 4(1+q+q ²) 13-26q+13q ² - 4-4q-4q ² = 0 3q ² - 10q + 3 = 0 D = 100 - 4*9 = 64 q ₁ = (10 + 8)/6 = 3 q ₂ = (10 - 8)/6 = 1/3 b ₁ = 1/2 Сумма квадратов членов прогрессии равна (b ₁)^2 / (1-q ²) = 1/4 : 8/9 = 1/4 * 9/8 = 9/32