Второклассник Семен участвовал в лыжных гонках. о его результате сообщили 2 школь??ые стенгазеты. в первой газете написали так:Семен пришел к финишу предпоследним. а во второй газете было написано что Семен финишировал первым.о...

Математика

Второклассник Семен участвовал в лыжных гонках. о его результате сообщили 2 школь??ые стенгазеты. в первой газете написали так:Семен пришел к финишу предпоследним. а во второй газете было написано что Семен финишировал первым.обе газеты написали правду. сколько человек участвовали в лыжных гонках

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