отметь в предложениях текста однородные члены по каким 2 признакам будешь их узна??ать ? Малышки всегда следят за чистатой в Зеленом городе . Они стригут ножницами траву , заметают метлами дорожки . Они даже стелют половинки во...

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отметь в предложениях текста однородные члены по каким 2 признакам будешь их узна??ать ? Малышки всегда следят за чистатой в Зеленом городе . Они стригут ножницами траву , заметают метлами дорожки . Они даже стелют половинки во дворе и на улице. обозначь падеж имен сущ цифрой обозначь количество сущ в в .п тв.п и пр.п

Автор: Гость