отметь в предложениях текста однородные члены по каким 2 признакам будешь их узна??ать ? Малышки всегда следят за чистатой в Зеленом городе . Они стригут ножницами траву , заметают метлами дорожки . Они даже стелют половинки во...
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отметь в предложениях текста однородные члены по каким 2 признакам будешь их узна??ать ? Малышки всегда следят за чистатой в Зеленом городе . Они стригут ножницами траву , заметают метлами дорожки . Они даже стелют половинки во дворе и на улице. обозначь падеж имен сущ цифрой обозначь количество сущ в в .п тв.п и пр.п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стригут.заметают-однородные сказуемые,отвечают на вопрос-что делают....во дворе ,на улице-однородные обстоятельства,отвечают на вопрос где?....малышки-им.п..за чистотой- тв.п....в городе пр.п....ножницами тв.п....метлами тв.п. дорожки-в.п...половинки в.п...во дворе -п.п...на улице-п.п...в вин.п.-2..в тв.п.3..в пр.п.3
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