Нужно записать 5 общих вопросов на немецком языке плииииииииииииииииииииииииии??ииииииииииииииииз кто нормальный ответ даст тому дам 150 баллов уже 23:49 а я ещё уроки не сделала плиииииииииииииииз

Немецкий язык

Нужно записать 5 общих вопросов на немецком языке плииииииииииииииииииииииииии??ииииииииииииииииз кто нормальный ответ даст тому дам 150 баллов уже 23:49 а я ещё уроки не сделала плиииииииииииииииз

Автор: Гость