Нужно записать 5 общих вопросов на немецком языке плииииииииииииииииииииииииии??ииииииииииииииииз кто нормальный ответ даст тому дам 150 баллов уже 23:49 а я ещё уроки не сделала плиииииииииииииииз
Немецкий язык
Нужно записать 5 общих вопросов на немецком языке плииииииииииииииииииииииииии??ииииииииииииииииз кто нормальный ответ даст тому дам 150 баллов уже 23:49 а я ещё уроки не сделала плиииииииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wartest du auf den Sommer? Besuchst du die Sehenswürdigkeiten in anderen Städten gern? Hast du deine Oma zum Geburtstag schon gratuliert? Hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Bist du mit dem Geschenk zufrieden?
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