Решите биквадратное уравнение 2x^4-3x^2+1

Гость: Гость:

2x^4 - 3x^2 + 1 = 0 Замена: x^2 = t 2t^2 - 3t + 1 = 0 a= 2 b = -3 c =1 D = b^2-4ac = (-3)^2 - 4 * 2 * 1 = 9 - 8 = 1 Корень из D = корень из 1 = 1 t1 = -b - корень из D 3 - 1 ---------------------- = ------------------- = 2/4 2а 4 t2 = -b + корень из D 3+1 ---------------------- = ____ = 1 2a 4 Возвращаемся к замене: x^2 = 2^4 x1 = корень из 2 / корень из 4 х1 = корень из 2/2 х2 = - корень из 2 / 2 х3 = корень из 1 = 1 х4 = - 1