Какие отношения называются межличностными?В чем состоят их основные особенности?
География
Какие отношения называются межличностными?В чем состоят их основные особенности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В взаимпономании, просто нужно научиться не обижаться и не осуждать людей, ведь любой поступок, он совершает под воздействием обстоятельств....
Гость:
это отношения происходящие между отдельными индивидами,проявляющиеся во взаимодействии
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