Какие писатели написали собственную биографию?

Литература
Какие писатели написали собственную биографию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максим Горький (А.М.Пешков) написал свою биографию (Детство)
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