Какие племена вошли в состав Древнерусского государства в X веке?

Гость: Гость:

В 882 г. родственник Рюрика князь Олег дружиной отправился на юг и подошел к Киеву, где княжили Аскольд и Дир. Олег хитростью выманил их из города, убил и захватил Киев, сделав его своей столицей. Обосновавшись в Киеве, Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей. Княжение Олега, прозванного «Вещим» , согласно летописи, продолжалось 33года. Именно с этого момента можно говорить о существовании Древнерусского государства, державы Рюриковичей. Первоначально в состав гос-а вошли земли вдоль торгового пути «из варяг в греки» . Политику объединения славянских земель продолжили князь Игорь (912-945) и княгиня Ольга (945-964), присоединившие земли уличей, тиверцев, древлян. Князь Святослав распространил власть Киева на земли вятичей между Окой и Волгой. Формирование государственной территории Древней Руси завершилось при князе Владимире, присоединившем «червенские города» и карпатскую Русь. В начале XI века Древня Русь объединила все восточнославянские племена и превратилась в крупнейшее государство средневековой Европы