Какие половые органы влияют на формирование

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Секреторная деятельность яичника, состоит в функции, которая обеспечивает созревание и имплантацию оплодотворенного яйца. Под влиянием фолликулярного гормона, вырабатывающегося в растущих, зреющих и даже атрезирующихся фолликулах, происходит постепенный рост и развитие матки, влагалища, поддерживается тонус матки и связочного аппарата.Выпадение влияния яичника, вследствие удаления яичника или гибели фолликулярного аппарата, ведет не только к выпадению менструальной функции, но вызывает и глубокие изменения в анатомическом состоянии тканей - изменения, которые обычно появляются только в старости после, полного угасания яичниковой функции.Влияние яичника на развитие вторичных половых признаковИнкреторная деятельность яичника является могучим фактором в развитии вторичных половых признаков. К моменту рождения, если не считать некоторых незначительных отличий в строении таза, резкой разницы в строении тела мальчика и девочки нет. Но уже, примерно, с десятилетнего возраста, т. е. с периода усиливающегося развития половых желез, в строении детского тела все более нарастают изменения, характерные для каждого пола. У девочки начинают развиваться грудные железы и соски, появляется растительность на лобке и подмышках. Усиленно растут и окончательно формируются наружные половые части. К возрасту 14-16 лет таз приобретает характерные женские особенности, пропорции отдельных частей тела меняются, гортань и голосовые связки задерживаются в дальнейшем развитии, рост костяка замедляется, вследствие наступающего под влиянием гормонов яичника окостенения эпифизарных зон в трубчатых костях. Вследствие отложения жира в подкожной клетчатке образуется характерная округлость форм; усиленное развитие подкожно-жировой клетчатки на бедрах и ягодицах увеличивает размеры тазовой области по сравнению с плечевым поясом.Гормональное влияние яичника на весь организмЯичник продолжает оказывать влияние на характер и интенсивность протекающих процессов и в течение всего периода половой зрелости. Сложные жизненные биохимические процессы, протекающие в клетках, характер обмена веществ изменяются под воздействием гормонов эндокринных желез, в частности яичника.