Какие правила поведения и нормы устанавливает подросток ,какими социальными ролями обладевает: в кругу семьи в школе в компании друзей в общественных местах ( нужно обязательно написать 5 норм ,5 правил поведения и3 роли к...
Обществознание
Какие правила поведения и нормы устанавливает подросток ,какими социальными ролями обладевает: в кругу семьи в школе в компании друзей в общественных местах ( нужно обязательно написать 5 норм ,5 правил поведения и3 роли к каждому пункту )СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как вести и как разговаривать с семьёй как себя контролировать в школе как вести что делать при обществе мне так кажется
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