От одной станции до другой 165 км.Первые 1,5 ч поезд шёл со скоростью 60 км/ч.Остальной путь он прошёл за 1,2ч.С какой скоростью путь прошёл второй перегон? (Нужно по действиям)

Математика

От одной станции до другой 165 км.Первые 1,5 ч поезд шёл со скоростью 60 км/ч.Остальной путь он прошёл за 1,2ч.С какой скоростью путь прошёл второй перегон? (Нужно по действиям)

Автор: Гость