От одной станции до другой 165 км.Первые 1,5 ч поезд шёл со скоростью 60 км/ч.Остальной путь он прошёл за 1,2ч.С какой скоростью путь прошёл второй перегон? (Нужно по действиям)
Математика
От одной станции до другой 165 км.Первые 1,5 ч поезд шёл со скоростью 60 км/ч.Остальной путь он прошёл за 1,2ч.С какой скоростью путь прошёл второй перегон? (Нужно по действиям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пройденый путь 60*1.5=90 кмосталось км 165-90=75 кмскорость поезда 75:1.2=62.5 км/ч
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