Собачья упряжка шла по бездорожью на ласточку со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 67 километров больше Сколько километров.

Математика
Собачья упряжка шла по бездорожью на ласточку со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 67 километров больше Сколько километров.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67+9=76 дашь пожалуйста 20 баллов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Когда возникла английский парламент
Ответить
Математика
Используйте рисунок составьте и решите уравнение боков когда
Ответить
Русский язык
Четыре волшебных слова из книжки александра шибаева и одно не волшебное.какое не ??олшебное?а)навес;б)камыш;в)банка;г)купил;д)кивну.
Ответить
Математика
Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см на два треугольника с периметр??ми 21 см и 30 сантиметров. Длина этой диагонали равна?
Ответить
Русский язык
Какое склонение у слова" гриб " срочно!!
Ответить