Собачья упряжка шла по бездорожью на ласточку со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 67 километров больше Сколько километров.
Математика
Собачья упряжка шла по бездорожью на ласточку со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 67 километров больше Сколько километров.
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Гость:
67+9=76 дашь пожалуйста 20 баллов
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