Собачья упряжка шла по бездорожью на ласточку со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 67 километров больше Сколько километров.

Математика

Собачья упряжка шла по бездорожью на ласточку со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 67 километров больше Сколько километров.

Автор: Гость