Какое склонение у слова" гриб " срочно!!
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Какое склонение у слова" гриб " срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У слова гриб -2 склонение
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