Подберите пожалуйста стих про маму не очень длинный, такой чтоб можно было легко выучить. А то в конкурсе учавствую надо стих и найти не могу

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Подберите пожалуйста стих про маму не очень длинный, такой чтоб можно было легко выучить. А то в конкурсе учавствую надо стих и найти не могу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне мама приносит Игрушки, конфеты, Но маму люблю я Совсем не за это. Веселые песни Она напевает, Нам скучно вдвоем Никогда не бывает.Я ей открываю Свои все секреты. Но маму люблю я Не только за это. Люблю свою маму, Скажу я вам прямо, Ну просто за то, Что она моя мама!* * *

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