Why did he come to London
Английский язык
Why did he come to London
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He came to London to enjoy English.
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