Можно ли считать,что Пушкин мечтал,чтобы гринев соблюдал честь дворянина,Савельи?? -честь крестьянина и чтобы человечность обьединяла все сословия? Какие герои капитанской дочки и когда проявляют человечность?
Литература
Можно ли считать,что Пушкин мечтал,чтобы гринев соблюдал честь дворянина,Савельи?? -честь крестьянина и чтобы человечность обьединяла все сословия? Какие герои капитанской дочки и когда проявляют человечность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую очередь,Петр Гринев,он спас Марию от Швабрина и Савельича . Мария Миронова-поехала спасать Петра в Петербург.Емельян Пугачев- вспомнил заячий тулупчик и спас Петра от виселицы,так же,помог Гриневу спасти Машу от Швабрина.
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