Можно ли считать,что Пушкин мечтал,чтобы гринев соблюдал честь дворянина,Савельи?? -честь крестьянина и чтобы человечность обьединяла все сословия? Какие герои капитанской дочки и когда проявляют человечность?

Литература

Можно ли считать,что Пушкин мечтал,чтобы гринев соблюдал честь дворянина,Савельи?? -честь крестьянина и чтобы человечность обьединяла все сословия? Какие герои капитанской дочки и когда проявляют человечность?

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