Функция y=f(x) определена на промежутке (-4; 2). На рисунке изображен график ее произво??ной. Определите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции y=f(x) параллельна оси ОХ
Математика
Функция y=f(x) определена на промежутке (-4; 2). На рисунке изображен график ее произво??ной. Определите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции y=f(x) параллельна оси ОХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касательная будет параллельна оси Х в точках экстремумов производной. Данная функция имеет только один максимум в точке Х = -1 F'(x)~1.75. ОТВЕТ Х= -1
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