Функция y=f(x) определена на промежутке (-4; 2). На рисунке изображен график ее произво??ной. Определите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции y=f(x) параллельна оси ОХ

Математика

Функция y=f(x) определена на промежутке (-4; 2). На рисунке изображен график ее произво??ной. Определите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции y=f(x) параллельна оси ОХ

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