Помогите мне пожалуйста! Надо упражнение 218 делать!

Русский язык
Помогите мне пожалуйста! Надо упражнение 218 делать!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вовочка твёрдо решил погнаться за старшеклассников Егором с доской прямоугольной формы ширина которой - 15 см, а длина- 60 см. Подойдёт ли для этого дела доска прямоугольной формы ширина которой а площадь - 900 кв см
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