Сколько лет Пилипу Швайке? "Джури козака Швайка"
Українська література
Сколько лет Пилипу Швайке? "Джури козака Швайка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пилипу Швайке 50 лет.
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