Сколько лет Пилипу Швайке? "Джури козака Швайка"

Українська література
Сколько лет Пилипу Швайке? "Джури козака Швайка"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пилипу Швайке 50 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Прямая, перпендикулярная к бессектрисе угла A, пересекает стороны угла в точках M и N. докажите, что треугольник AMN- равнобедренный
Ответить
История
3 библейские истории 5 класс срочно
Ответить
География
Укажи две единицы рельефа в пределах республики молдова которые больше всего под??ержены оползневым процессам
Ответить
Физика
При подъеме тела на высоту 120см была выполнена работа 24 кДж. Определите, под действием какой силы была поднята плита?
Ответить
Русский язык
Написание некоторых фамилий можно проверить с помощью имён
Ответить