Укажи две единицы рельефа в пределах республики молдова которые больше всего под??ержены оползневым процессам
География
Укажи две единицы рельефа в пределах республики молдова которые больше всего под??ержены оползневым процессам
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Гость:
.крутоопреаррарнаадщпкр
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