Укажи две единицы рельефа в пределах республики молдова которые больше всего под??ержены оползневым процессам

География
Укажи две единицы рельефа в пределах республики молдова которые больше всего под??ержены оползневым процессам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.крутоопреаррарнаадщпкр
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