В большой банке замариновали 18 яблок,что в 2 раза больше,чем в маленькой банке. Ско??ько всего яблок можно замариновать в 3-х больших и 4-х маленьких банках?
Математика
В большой банке замариновали 18 яблок,что в 2 раза больше,чем в маленькой банке. Ско??ько всего яблок можно замариновать в 3-х больших и 4-х маленьких банках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1)3*18=54 2)9*4=36 3)54+36=90
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