В большой банке замариновали 18 яблок,что в 2 раза больше,чем в маленькой банке. Ско??ько всего яблок можно замариновать в 3-х больших и 4-х маленьких банках?

Математика

В большой банке замариновали 18 яблок,что в 2 раза больше,чем в маленькой банке. Ско??ько всего яблок можно замариновать в 3-х больших и 4-х маленьких банках?

Автор: Гость