Кроманьнец появился в какой период
История
Кроманьнец появился в какой период
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В период войны как я помню. если не так сильно не кричать нам это розказывали в 7 класе.
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