Все падежи, вопросы к падежам и предлоги. помогите.

Гость: Гость:

Единственное числоМножественное число 1 скл.2 скл.3 скл. ИменительныйНоминативКто? Что? (есть)--- ----а, -я---, -о, -е----ы, -и, -а, -я РодительныйГенитивКого? Чего? (нет)без, у, до, от, с, около, из, возле, после, для, вокруг-ы, -и-а, -я-и---, -ов, -ев, -ей ДательныйДативКому? Чему? (дам)к, по-е, -и-у, -ю-и-ам, -ям ВинительныйАккузативКого? Что? (вижу)в, за, на, про, через-у, -ю -о, -е------, -ы, -и, -а, -я, -ей ТворительныйИнструментативКем? Чем? (горжусь)за, над, под, перед, с-ой (-ою), -ей (-ею)-ом, -ем-ю-ами, -ями ПредложныйПрепозитивО ком? О чем? (думаю)в, на, о, об, обо, при-е, -и-е, -и-и-ах, -ях