Помогите,мне!Пожалуйста,с лабораторной работой №5 1Рассмотрите готовый микропрепарат «мужская шишка сосны» при малом увеличении микроскопа. Найдите отдельные пылинки пыльцы сосны. 2Рассмотрите строение пыльцы сосны на том же ...

Биология

Помогите,мне!Пожалуйста,с лабораторной работой №5 1Рассмотрите готовый микропрепарат «мужская шишка сосны» при малом увеличении микроскопа. Найдите отдельные пылинки пыльцы сосны. 2Рассмотрите строение пыльцы сосны на том же микропрепарате при большом увеличении. Найдите два воздушных пузырька, располагающихся по бокам пылинки. Какова их функция? 3Рассмотрите строение пыльцы 4Зарисуйте строение пыльцы 5Сделайте вывод о способе оплодотворения и размножения голосеменного растения сосны

Автор: Гость