Решите уравнения ((100-4x)*16+33):17=17

Математика
Решите уравнения ((100-4x)*16+33):17=17
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((100-4х)*16+33):17=17 (100*16-16*4х+33):17=17 (1600-64х+33):17=17 (1633-64х):17=17 1633-64х=17*17 1633-64х=289 -64х=289-1633 -64х=-1344 / (-1) 64х=1344 х=21 
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