1\6-(5\12-7\12) -5\8-(5\8-1) -2\9-(1-8\9) ПЖ ПЛИЗ ПОМОГИТЕ

Математика
1\6-(5\12-7\12) -5\8-(5\8-1) -2\9-(1-8\9) ПЖ ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
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