1. О каком сражении идёт речь в документе? Приведите цитаты в подтверждении своего мнения. 2. Представители каких слоев населения принимали участие в описанной битве? 3. Назовите причины победы русских в сражении

История

1. О каком сражении идёт речь в документе? Приведите цитаты в подтверждении своего мнения. 2. Представители каких слоев населения принимали участие в описанной битве? 3. Назовите причины победы русских в сражении

Автор: Гость