1. О каком сражении идёт речь в документе? Приведите цитаты в подтверждении своего мнения. 2. Представители каких слоев населения принимали участие в описанной битве? 3. Назовите причины победы русских в сражении
История
1. О каком сражении идёт речь в документе? Приведите цитаты в подтверждении своего мнения. 2. Представители каких слоев населения принимали участие в описанной битве? 3. Назовите причины победы русских в сражении
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