Какое из этих значений по-русски можно выразить одним словом.? Посмотреть вперед, ??осмотреть назад, посмотреть вверх, посмотреть вниз, посмотреть вдаль
Русский язык
Какое из этих значений по-русски можно выразить одним словом.? Посмотреть вперед, ??осмотреть назад, посмотреть вверх, посмотреть вниз, посмотреть вдаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что посмотреть в даль
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