Какое из этих значений по-русски можно выразить одним словом.? Посмотреть вперед, ??осмотреть назад, посмотреть вверх, посмотреть вниз, посмотреть вдаль

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Какое из этих значений по-русски можно выразить одним словом.? Посмотреть вперед, ??осмотреть назад, посмотреть вверх, посмотреть вниз, посмотреть вдаль

Автор: Гость