Звуко буквенний аналіз.веселка,мухомор,кульбаба,.
Українська мова
Звуко буквенний аналіз.веселка,мухомор,кульбаба,.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В е(зверху напиши маленьку и,тому що він ненаголошений) с е л к а , м у(зверху маленьку о)х о м о р, к у л' б а б а
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