В каждой из трех ящиков поставили 6 трехлитровых банок с абрикосовым соком скольк?? литров сока во всех ящиках Окей

Математика

В каждой из трех ящиков поставили 6 трехлитровых банок с абрикосовым соком скольк?? литров сока во всех ящиках Окей

Автор: Гость