В каждой из трех ящиков поставили 6 трехлитровых банок с абрикосовым соком скольк?? литров сока во всех ящиках Окей
Математика
В каждой из трех ящиков поставили 6 трехлитровых банок с абрикосовым соком скольк?? литров сока во всех ящиках Окей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*3=18(л) в одном ящике 2)18*3=54(л) во всех ящиках Ответ: 54л
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