Сообщение на тему Алустон. Заранее спасибо

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Алустон — византийская (позже — генуэзская) крепость в Крыму, памятник архитектуры, ныне находящийся в центре города Алушта. Руины крепости стали одной из главных достопримечательностей города. Является объектом культурного наследия федерального значения.Крепость Алустон была построена в VI веке по приказу Юстиниана I. О ней упоминает византийский историк времен Юстиниана Прокопий Кесарийский в знаменитом трактате «О постройках». Как свидетельствует историк, в Алустоне размещался гарнизон из остготов-федератов, состоявших на службе у византийского императора. Воины осуществляли контроль за каботажным плаванием морских судов и следили за порядком в окрестностях.Алустон располагался в 200 метрах от моря на вершине 44-метрового холма. Линия крепостных стен Алустона представляла собой четырехугольник неправильной формы. На стыках куртин были возведены 3 башни: Ашага-Куле («Нижняя башня»), сохранившаяся в центре города до наших дней, Орта-Куле («Средняя башня») и полностью разрушившаяся Чатал-Куле («Рогатая башня»).Хотя в византийское время крепость занимала всего 0,25 га, её считают одним из наиболее мощно укрепленных византийских сооружений в Северном Причерноморье. Толщина стен Алустона достигала 2-3 метра, а высота — 9,5 метров. Если внимательно приглядеться к каменной кладке, то в ней можно заметить пустоты. В них находились деревянные бревна. Они выполняли не только связующую функцию, но и служили своеобразным амортизатором во время землетрясений.К концу VII века Алустон был оставлен византийцами. Эти тяжелые для Византии годы, бремя экономических и политических невзгод: эпидемии чумы, длительные войны с персами и арабами привели к истощению людских ресурсов империи. К тому же около середины VII века часть Восточного Крыма попадает под власть Хазарского каганата. Начинается новый, «хазарский», этап в истории Алустона. Ко второй половине X века площадь укрепления увеличивается в два раза и составляет 0,5 га. Население Алустона было христианским, о чем свидетельствует наличие на территории цитадели христианского храма, построенного в VIII веке.В X столетии, после падения Хазарского каганата, Алустон был разрушен, возможно, печенегами. Начался его упадок. Но с XII века, после стабилизации обстановки на полуострове, Алустон переживает новый расцвет. Общая площадь населённого пункта увеличилась до 3 га, двухэтажные домики создали тесную сеть городских кварталов.В 1381—1382 годах генуэзцы купили у крымского хана участок побережья от Судака до Балаклавы, включая и Алустон (Лусту). В истории крепости начался новый этап. Алушта становится торговой факторией «Капитанства Готии», численность её населения возрастает до 1—1,5 тысяч человек. Во второй половине XV века вокруг Алустона возводится новая линия обороны с 3 башнями на северном и восточном флангах.В июне 1475 года итальянские владения в Крыму были атакованы турецким флотом. Алустон также подвергся нападению. Археологические исследования показали, что город погиб от пожара, после которого крепость Алустон более не восстанавливалась.В конце XIX века отреставрирована меценатом Н. Д. Стахеевым, так как нижняя башня к тому времени грозила обрушиться.С октября 2015 года Археологический комплекс «Алустон» — объект культурного наследия федерального значения[2].