Цепь питания характерная для капустного, картофельного полей. Кто ест канюков?

Окружающий мир
Цепь питания характерная для капустного, картофельного полей. Кто ест канюков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канюк это кто может медведь
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