3 библейские истории 5 класс срочно

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Сотворение мира В самом начале не было ничего - одна пустота. Бог сказал: - Пусть будет свет! - и стало светло. Так появились день и ночь. Богу это понравилось. На другой день Бог сотворил небо и землю. На третий день Он создал моря и океаны, а потом повелел вырасти деревьям и травам. Земля зазеленела, и Бог порадовался своему творению. На четвёртый день Бог создал солнце, луну и звёзды, а на пятый - всяких животных. Моря и реки наполнились рыбами, по небосводу полетели птицы, а на земле появились самые разные звери. Земля ожила. Всё, что создавал Бог, было замечательно, и всему Он радовался. в начало Как первый человек нарушил волю Бога Земля была прекрасной, но ухаживать за ней было ещё некому, И вот на шестой день Бог решил сотворить человека и создал самых первых мужчину и женщину - Адама и Еву, Бог хотел, чтобы они и их дети берегли землю, заботились о ней и радовались вместе с Ним, Первых людей Бог поселил в прекрасном Эдемском саду. Адам и Ева могли любоваться красивыми цветами и пробовать сочные фрукты, могли ухаживать за садом и делать всё, что захочется. Только одно Господь запретил им: есть плоды особого дерева - Дерева познания добра и зла. В саду было достаточно самых разных деревьев, на которых росли вкусные плоды. Но однажды людям захотелось всё-таки попробовать запретных: вдруг Господь обманул их, предупреждая об опасности? Вдруг после этого они станут такими же мудрыми и всемогущими, как сам Бог? Но никакого чуда не случилось. Нарушив запрет, люди узнали, что такое беды, болезни, грех и смерть. Богу пришлось прогнать их из Эдемского сада, и вернуться назад они уже не могли. Тогда Адам и Ева поняли, что жизнь без Бога полна горя, слёз и несчастий, но было слишком поздно. в начало Корабль Ноя Оказавшись вдали от Эдемского сада, люди стали вести себя так скверно, что Бог даже пожалел, что сотворил их. Дети и внуки Адама и Евы завидовали, злились, обманывали и убивали друг друга. И вот, глядя на это, Бог решил уничтожить мир, который творил когда-то с такой любовью. Он задумал пролить на землю невиданный дождь и погубить её великим потопом. Но нашёлся на земле один человек, который помнил о Боге и не делал никакого зла. Звали его Ной, у него была жена и три сына. И Бог решил спасти Ноя и его семью: ведь они были ни в чём не виноваты! Он раскрыл Ною свой план и велел ему построить огромный прочный корабль (его называют ковчегом). Ной так и сделал, Когда время пришло, Бог велел Ною запасти побольше еды и взять с собой на корабль всю свою семью и по паре самых разных зверей и птиц. Ной всё исполнил. Они поднялись на борт, и начался страшный ливень. Дождь лил много дней и ночей, пока вода не затопила даже самые высокие горы. Никто не смог спастись от потопа, кроме тех, кто был с Ноем на его корабле. Но вот ливень кончился. Вода постепенно ушла, моря и реки вернулись в свои берега, и земля обсохла. Ной сошёл с корабля вместе с женой и сыновьями, выпустил зверей и птиц. Они остались одни на свете. Всё надо было начинать сначала. Сойдя на землю, Ной решил поблагодарить Бога за чудесное спасение. И тут в небе впервые зажглась семицветная радуга! Так Бог пообещал людям, что больше никогда не погубит их дождём и потопом.