Что такое ритенуто, ачэлерандо и виво
Музыка
Что такое ритенуто, ачэлерандо и виво
Ответ(ы) на вопрос:
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Ритенуто - в музыке, обозначение замедления темпа Аччелерандо — постепенное ускорение темпа музыкального произведения, особенно в его конце Виво — живо
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