Что такое ритенуто, ачэлерандо и виво

Музыка
Что такое ритенуто, ачэлерандо и виво
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ритенуто -   в музыке,  обозначение замедления темпа Аччелерандо — постепенное ускорение темпа музыкального произведения, особенно в его конце Виво — живо
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