Главный в поле -агроном, он командает зерном. чтобы каждое зерно было солнышком по??но, чтобы каждый колосок не засох и был высок, чтобы к осени оличный каравай поспел пшеничный выпишите имена сущиствительные 2 -го склонения, с...

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Главный в поле -агроном, он командает зерном. чтобы каждое зерно было солнышком по??но, чтобы каждый колосок не засох и был высок, чтобы к осени оличный каравай поспел пшеничный выпишите имена сущиствительные 2 -го склонения, ставя их в начальную форму
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агроном,зерно,солнышко,колосок,каравай,поле.
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