ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Почему ДУБРОВСКИЙ СТАЛ ЖЕРТВОЙ,А НЕ РАЗБОЙНИКОМ?ДАЮ 40 БАЛЛОВ!

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Почему ДУБРОВСКИЙ СТАЛ ЖЕРТВОЙ,А НЕ РАЗБОЙНИКОМ?ДАЮ 40 БАЛЛОВ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю потому что ему пришлось покинуть дом из-за Троекурова,и сам Троекуров доставил много бед семье Дубровского
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