Периметр прямоугольника равен p см , одна сторона-22см,вторая сторона-b см. составьт?? выражение для нахождения третьей стороны
Математика
Периметр прямоугольника равен p см , одна сторона-22см,вторая сторона-b см. составьт?? выражение для нахождения третьей стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P - (22 + b) так как p это периметр, а периметр это сумма длин всех сторон, то чтобы найти неизвестную сторону надо вычесть известные.
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