"Забрал мороз окошко , серебряным щитком. В печи стоит картошка , с топленым молоко??. " Найти два словарных слова
Русский язык
"Забрал мороз окошко , серебряным щитком. В печи стоит картошка , с топленым молоко??. " Найти два словарных слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз,серебряным, молоко.
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