"Забрал мороз окошко , серебряным щитком. В печи стоит картошка , с топленым молоко??. " Найти два словарных слова

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"Забрал мороз окошко , серебряным щитком. В печи стоит картошка , с топленым молоко??. " Найти два словарных слова

Автор: Гость