Помогите срочно даю 700 балов Отметьте неверный вариант утверждения: относитель??ое прилагательное это а) обозначает признак предмета, который не может появляться в большей или меньшей степени б) могут сочетаться с наречиями ...

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Помогите срочно даю 700 балов Отметьте неверный вариант утверждения: относитель??ое прилагательное это а) обозначает признак предмета, который не может появляться в большей или меньшей степени б) могут сочетаться с наречиями очень слишком в) не имеет степени сравнения

Автор: Гость