Когда возникла английский парламент
История
Когда возникла английский парламент
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Парламент Англии (англ. Parliament of England) — высший законодательный орган в Королевстве Англия в 1265—1707 годах.
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