Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см на два треугольника с периметр??ми 21 см и 30 сантиметров. Длина этой диагонали равна?
Математика
Диагональ делит четырехугольник с периметром 31 см на два треугольника с периметр??ми 21 см и 30 сантиметров. Длина этой диагонали равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверен, думаю 10 см. просто если соединить эти два треуг. , то получится 4-уг. Сумма периметров 3-угольников будет больше на 2 длины диагонали, то есть ((21+30)-31)/2=10см
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