Расказ про осень 4класс
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Расказ про осень 4класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень это это одно из красивых времен года но она не описываем Что деревья разноцветные только красные и желтые листья летят на тебя тоже разноцветных лужицах отражаются дома и Хмурое небо но Но несмотря на этот день тебе хочется смеяться потому что осень красочная
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