Срочно!!! помогите пожалуйста с заданием!!! 183!!!!!!
Русский язык
Срочно!!! помогите пожалуйста с заданием!!! 183!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звездочка ко 2 подсвечник к 3 оленята ко 2 пришкольный к 3 почки к 1 зернышко ко 2 кажется заморозки к 3 подорожник к 3 облако к 1 дочка ко 2 кормушка ко 2 поездка к 3
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