Какие причины на ивой взгляд вызвали распад древнерусского государства
История
Какие причины на ивой взгляд вызвали распад древнерусского государства
Ответ(ы):
Гость:
1.развития натурального хозяйства. 2.рост городов, князья имели свой аппарат управления, в государстве не было чёткого порядка правления, упадок торгового пути "из воряги в греки", отсуствие внешний опастности.
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