Какие причины обусловили особую роль духовенства в Новгороде?
История
Какие причины обусловили особую роль духовенства в Новгороде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постройка храма скорее всего
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